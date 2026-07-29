Новий уряд Угорщини заблокував відкриття двох переговорних кластерів для України

Угорщина минулого тижня затримала відкриття ще двох кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Це сталося попри зміну влади в Будапешті та початок просування української заявки після тривалого блокування з боку попереднього уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Йдеться про другий і третій переговорні кластери. Один із них охоплює інтеграцію України до єдиного ринку ЄС, а інший — економічну та соціальну політику.

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Переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу поділений на шість тематичних кластерів. Для відкриття і закриття кожного з них необхідна одностайна згода всіх 27 країн — членів ЄС.

Європейська комісія вважає, що Україна виконала формальні вимоги для відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами, та неодноразово закликала держави ЄС продовжити процес. Наразі офіційно відкриті два кластери: «Основи» та блок, присвячений зовнішній політиці й безпеці.

За президентства Віктора Орбана Угорщина близько року блокувала подальше просування України. Після перемоги реформіста Петера Мадяра на виборах у квітні Будапешт зняв вето, що дозволило відкрити перший кластер у червні.

Другий кластер, який охоплює зовнішню політику та політику безпеки, відкрили в липні. Однак минулого тижня угорська сторона затримала рішення щодо кластерів про єдиний ринок, конкурентоспроможність, економічну та соціальну політику.

Один із дипломатів ЄС назвав ситуацію тимчасовою затримкою, яку, ймовірно, вдасться усунути. Водночас європейські посадовці попереджають, що для збереження підтримки Угорщини може знадобитися прямий політичний діалог із Мадяром.

Новий угорський прем’єр від початку виступав проти прискореного вступу України до ЄС. Запланований саміт Мадяра з президентом Володимиром Зеленським досі не відбувся.

Представник уряду Угорщини заявив, що Будапешт не підтримує «швидкий шлях» для України. Угорська сторона наполягає, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж країни Західних Балкан, які роками виконують вимоги для членства. Раніше Мадяр також заявляв, що Угорщина не є єдиною країною, яка виступає проти одночасного відкриття всіх кластерів.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що Дублін прагне якнайшвидше домогтися відкриття другого і третього кластерів. Ще два блоки Ірландія, яка головує в Раді ЄС, хоче відкрити до кінця року.