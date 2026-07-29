У тимчасово окупованому Криму — мінус ще шість електропідстанцій

З 28 по 29 липня Сили безпілотних систем уразили десять енерговузлів у окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Загальна кількість уражених енергетичних цілей у межах операції з 1 до 29 липня сягнула 164.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Шість енерговузлів були уражені в Криму, ще чотири — на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Луганщини.

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Серед результативних атак 28–29 липня:

електропідстанція ПС 330 кВ “Аквілон”, нп Каїрка, Херсонська область;

електропідстанція ПС 220 кВ “Каїрка”, нп Каїрка, Херсонська область;

електропідстанція ПС 330 кВ “Першокостянтинівка”, Херсонська область;

електропідстанція ПС 220 кВ “Феодосійська”, нп Феодосія, АР Крим;

електропідстанція ПС 220 кВ “Мар’янівка”, нп Мар’янівка, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ “Скло”, нп Керч, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Керченська”, нп Керч, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ “Мойнаки”, нп Євпаторія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ “Альбатрос”, нп Керч, АР Крим;

електропідстанція, нп Запорізьке, Луганська область.

До ударів були залучені 9-й батальйон “Кайрос” 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”, 1-й окремий центр СБС та 20-та окрема бригада СБС “К-2”.