У Рязані після атаки дронів палають склад Wildberries і НПЗ

У ніч проти 29 липня Рязань та область зазнали масованої атаки безпілотників. Пожежі виникли на нафтопереробному заводі та в сортувальному комплексі Wildberries, влада повідомила про шістьох госпіталізованих.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Під час атаки в місті кілька разів вмикали сирени, місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.

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Як заявив губернатор Рязанської області Павло Малков, внаслідок падіння уламків БпЛА виникли займання на промислових територіях. Шістьох людей доправили до лікарні, загрози їхньому життю немає. На якому саме об’єкті вони постраждали, не уточнюється.

Wildberries тимчасово обмежив доступ до сортувального комплексу “Рязань: Тюшевська” та закликав працівників не приїжджати на склад. Об’єкт розташований в індустріальному парку “Рязанський” поблизу села Тюшево.

Також повідомляється про займання на Рязанському нафтопереробному заводі.