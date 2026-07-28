Сотні дронів атакували Московську область: уражено завод, палають склади

У ніч проти 28 липня безпілотники атакували об’єкти в Московській області РФ. У Чехові уражено завод “Гідростальконструкція”, а в Коледіному виникла пожежа у складських приміщеннях поряд із комплексом маркетплейсу Wildberries.
Про атаку повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Підприємство “Гідростальконструкція” спеціалізується на виробництві компонентів для електростанцій і гідротехнічних об’єктів.
У Коледіному, за попередньою інформацією, горять складські приміщення компанії Third Party Logistics, які розташовані поруч із комплексом Wildberries.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 20:30 вечора до 6:30 ранку в напрямку Московського регіону летіли понад 390 безпілотників.
За його словами, більшість дронів нейтралізували сили ППО на дальніх підступах. Ще 81 безпілотник нібито знищили на підльоті до Москви.