У Німеччині вимагають пояснень після смертельної атаки на Berlin Pride

Підозрюваний у смертельному нападі на учасників Berlin Pride раніше був засуджений за підготовку тяжкого насильницького злочину та, за даними слідства, намагався приєднатися до «Ісламської держави». Після атаки, внаслідок якої загинула жінка і понад два десятки людей дістали поранення, у Німеччині спалахнула дискусія щодо того, чому він перебував на волі.

Про це пише Reuters із посиланням на німецьких посадовців, прокуратуру та судові документи.

Підозрюваним виявився 21-річний громадянин Німеччини ліванського походження Абдул Баллут, який народився і виріс у Берліні. У неділю його застрелили поліцейські після загальнонаціонального розшуку.

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Правоохоронці заявили, що відкрили вогонь, коли Баллут кинувся на них із холодною зброєю.

Напад стався в суботу ввечері поблизу Бранденбурзьких воріт. Автомобіль в’їхав у натовп учасників святкування Christopher Street Day. Загинула громадянка Польщі віком близько 60 років, яка, за даними Bild, прийшла на захід із донькою. Донька також постраждала.

У травні 2026 року Баллута засудили до одного року і десяти місяців ув’язнення за підготовку тяжкого акту насильства, що загрожував державі. Справу розглядали за нормами ювенального права.

Водночас суд відклав рішення про те, чи буде покарання умовним, і відпустив його під нагляд працівника пробації на шість місяців. Прокуратура оскаржила вирок, вимагаючи суворішого покарання.

За даними прокуратури, у 2025 році Баллут намагався приєднатися до «Ісламської держави». Раніше він двічі публікував заборонену пропаганду угруповання у своєму Instagram.

Спочатку він безуспішно намагався через Туреччину потрапити до Мавританії, а згодом вилетів із Берліна до Лівану, маючи намір дістатися Сирії. У Лівані він контактував у Telegram із людьми, яких вважав членами ІДІЛ.

У липні 2025 року Баллута затримали в Лівані та засудили військовим судом до трьох місяців ув’язнення. Після повернення до Німеччини в листопаді його заарештували в аеропорту Берлін-Бранденбург.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що влада має відповісти на напад «розважливо, але рішуче». Він також доручив федеральному міністру внутрішніх справ вивчити можливість зміни правил нагляду за засудженими.

Мерц поставив під сумнів, як підозрюваний зміг наблизитися до масового заходу, якщо нібито перебував під постійним наглядом.

Другого підозрюваного, якого затримали у справі, згодом відпустили. Початкове припущення, що він перебував у автомобілі під час нападу, не підтвердилося.