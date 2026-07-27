Ексчиновника МЗС підозрюють у привласненні грошей іноземних донорів

НАБУ та САП викрили організовану групу, учасників якої підозрюють у заволодінні коштами іноземних громадян і донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними слідства, через схему легалізували понад 37 млн грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За версією слідства, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках.

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Він нібито переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.

Згідно з висновками експертизи, отримані організацією гроші мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Надалі кошти переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і компаній, після чого спрямовували до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Слідство вважає, що учасники схеми використовували відмиті гроші для власного збагачення.

Для створення видимості законної роботи громадської організації фігуранти нібито виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

Серед підозрюваних також колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ — керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації.

Дії фігурантів кваліфікували за статтями про шахрайство, заволодіння майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час викриття схеми правоохоронці використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває, встановлюються всі обставини справи.