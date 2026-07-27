У Києві пацієнт образився на психолога і спалив його BMW

У Подільському районі Києва затримали чоловіка, який підпалив BMW X5 свого колишнього психолога. Причиною нібито стало невдоволення його роботою.

Про це повідомили в поліції Києва.

Підпал стався на вулиці Вишгородській у Подільському районі. За попередніми даними, чоловік молотком розбив скло BMW X5, після чого кинув у салон пластикову пляшку з легкозаймистою сумішшю.

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Внаслідок пожежі автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень.

Правоохоронці встановили, що позашляховиком користується 46-річний киянин, який працює психологом в одній із громадських організацій.

Підозрюваного встановили менш ніж за пів години. За даними поліції, ним виявився колишній пацієнт потерпілого, який був невдоволений його роботою.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.