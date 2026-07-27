Storm Shadow, морські дрони та антибалістична ППО: Зеленський про дронову угоду з Британією

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабної Drone Deal між Україною та Великою Британією. Угода може передбачати будівництво великого заводу, спільне виробництво дронів і ракет, обмін технологіями та розвиток європейської антибалістичної системи.

Про це Володимир Зеленський повідомив 27 липня.

“У мене була дуже хороша телефонна розмова з новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Сподіваюсь, у нас буде продуктивна двостороння зустріч, під час якої ми обговоримо найрізноманітніші питання”, — йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, Україна та Велика Британія мають продовжити спільну роботу й відкрити нову сторінку у відносинах між країнами. Однією з головних тем майбутніх переговорів має стати масштабна Drone Deal.

“Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій і поділитися ними з нашими партнерами”, — заявив президент.

Він наголосив, що Україна готова передавати Великій Британії свій досвід і технології та очікує такого самого підходу з боку британських партнерів. За словами Зеленського, нова угода має зміцнити обидві країни, а співпраця повинна охоплювати фінансування, технології та навчання.

Президент зазначив, що Україна має власні ракети, але також зацікавлена у виробництві британських Storm Shadow або схожих систем. Водночас Велика Британія, за його словами, хоче отримати українські технології безпілотників, зокрема морських дронів.

Окремо президент згадав навчання українських військових, у якому Велика Британія вже допомагала Україні. Він заявив, що Київ готовий ділитися власним досвідом із британською стороною.

Ще одним напрямом співпраці Зеленський назвав створення європейської антибалістичної системи. За його словами, Велика Британія не має достатньої антибалістичної протиповітряної оборони, тому Україна та британські партнери можуть працювати над цим разом.

“Нам треба побудувати нашу європейську антибалістичну систему. Ми можемо працювати разом”, — наголосив президент.