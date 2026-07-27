Путін може мобілізувати до 500 тисяч людей вже у жовтні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий зупиняти війну та готується до нової мобілізації в Росії. Масштаби нової хвилі мобілізації в РФ становитимуть від 300 до 500 тисяч людей.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News.

За даними української розвідки, Путін хоче посилити мобілізацію після виборів до Думи, які мають відбутися 21 вересня. Водночас російська влада не планує проводити її відкрито, оскільки Путін боїться реакції суспільства.

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Зеленський припустив, що нова мобілізація може розпочатися на початку жовтня, якщо Україна не створить Росії проблем із логістикою, зброєю, бензином і дизельним пальним, а партнери Києва не запровадять тотальні санкції за російську агресію.

Зеленський наголосив, що така мобілізація стане серйозною проблемою, оскільки Кремль може розраховувати на залучення від 300 до 500 тисяч людей. Мобілізувати таку кількість людей для Росії не буде надто складно, хоча всередині країни це викличе додаткові питання.

Президент зазначив, що російське суспільство виступає проти мобілізації, а значна частина населення — і проти війни. Водночас ці люди продовжують підтримувати Путіна.

Зеленський також заявив, що Росія не зможе швидко підготувати таку кількість мобілізованих. У результаті, за його словами, Кремль відправлятиме на фронт погано підготовлених людей, що призведе до великих втрат.