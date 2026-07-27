Нічна атака російських дронів: ППО знешкодила 123 цілі, є влучання на 10 локаціях

У ніч на 27 липня Росія атакувала Україну 147 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 123 цілі, водночас зафіксовано влучання 21 дрона на 10 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 26 липня окупанти запустили по Україні 147 БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 123 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на десяти локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.