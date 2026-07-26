Стало відомо, чому Трамп наказав припинити удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп зупинив майже двотижневу кампанію ударів по Ірану, офіційно пояснюючи рішення бажанням дати більше простору дипломатії. Водночас американські ЗМІ пишуть, що на нього також вплинули застереження військових щодо вичерпання доступних цілей та скорочення запасів ракет для протиповітряної оборони.

Пентагон призупинив удари пізно ввечері у п’ятницю після 13 ночей безперервних атак. Протягом суботи та неділі нових американських ударів по Ірану не фіксували, Тегеран також утримувався від атак у відповідь.

Офіційна причина — дати шанс переговорам

Посол США при ООН Майк Волц заявив, що Трамп вирішив зупинити атаки, аби надати переговорам з Іраном «трохи простору».

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За словами представника адміністрації, американський президент віддає перевагу дипломатичному рішенню, але готовий повернутися до силового сценарію, якщо Тегеран не погодиться на серйозні переговори. Пауза не була офіційно оголошена повноцінним припиненням вогню.

За посередництва Оману тривають переговори щодо нового порядку безпечного проходу суден через Ормузьку протоку. Ця тема стала центральною у протистоянні: Вашингтон вимагає вільного судноплавства, тоді як Тегеран наполягає на своєму праві контролювати рух кораблів.

Військові заявили про зниження ефективності ударів

За інформацією Axios, командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував припинити кампанію навколо Ормузької протоки, оскільки вона досягла межі своєї ефективності.

За два тижні США суттєво послабили здатність Ірану атакувати судна, однак більшість визначених для цієї операції цілей уже була уражена. Продовження ударів у тому самому форматі, на думку командування, більше не мало значного військового сенсу.

Перед Трампом фактично поставав вибір: або зупинити нинішню кампанію, або переходити до значно масштабніших бойових дій і атакувати решту стратегічних цілей.

У США занепокоїлися запасами ракет ППО

Ще одним фактором стали побоювання щодо запасів американських ракет-перехоплювачів. Reuters із посиланням на CNN і The New York Times повідомив, що радники застерігали Трампа від подальшої ескалації через витрати боєприпасів на захист американських баз і союзників у регіоні.

За даними Axios, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн попереджав, що нестача засобів протиповітряної оборони може ускладнити захист військ США та партнерів у разі розширення війни.

Іран погодився на принцип «тиша у відповідь на тишу»

Високопоставлений іранський чиновник заявив Reuters, що Тегеран припинить свої атаки, доки США дотримуватимуться паузи. Водночас Іран готовий до масштабної відповіді, якщо Вашингтон знову завдасть удару.

Таким чином, рішення Трампа стало результатом одразу кількох чинників: спроби відновити переговори, зниження ефективності поточної повітряної кампанії, ризику втягування США у масштабнішу війну та занепокоєння запасами оборонних ракет. Поки що це лише тактична пауза, а не гарантоване завершення бойових дій.