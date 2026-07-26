Зеленський оголосив про оновлення списку цілей для далекобійних атак на Росію

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо далекобійних ударів і заявив, що українські засоби ураження вже працюють на дистанціях понад 3 тисячі кілометрів. За його словами, Україна продовжує нарощувати спроможності для операцій на ще більшій відстані.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо далекобійних ударів / Фото: ОПУ

Глава держави повідомив, що план українських «далекобійних санкцій» проти Росії виконується відповідно до визначених пріоритетів.

«Дистанції для уражень уже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції», — заявив Зеленський.

Реклама

Реклама

За його словами, стратегічна глибина тилу, яка тривалий час була перевагою Росії, тепер перетворюється на проблему для її політичного та військового керівництва.

Президент зазначив, що значна частина російських систем протиповітряної оборони зосереджена навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга.

Понад тисяча вогневих завдань

Зеленський наголосив, що українські дрони вже довели здатність досягати цілей в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви районах.

Від початку року в межах плану далекобійних ударів Сили оборони виконали понад тисячу вогневих завдань. Під ураження потрапили нафтові об’єкти, критично важливі військові виробництва та ключові об’єкти російської логістики.

Під час наради сторони погодили продовження операцій і оновили перелік пріоритетних цілей з огляду на їхній реальний вплив на здатність Росії продовжувати війну.

Тиск заради дипломатії

За словами Зеленського, головна мета далекобійних операцій — посилювати тиск на Росію та підштовхувати її до дипломатії.

Йдеться про ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові та інші економічні втрати, а також повернення наслідків війни на російську територію.

«Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії», — наголосив президент.

Зеленський також заявив, що Україна передала російському політичному керівництву всі необхідні пропозиції для завершення війни достойним миром, а партнери знають, які кроки для цього потрібні.