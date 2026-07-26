        Політика

        Польща зміцнює оборону й підтримує Україну, щоб російська війна не прийшла до поляків — Косіняк-Камиш

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 13:19
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        Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Marcin Obara/PAP
        Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Marcin Obara/PAP

        Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після нічного ракетного удару Росії по Києву закликав вільний світ не піддаватися втомі від війни. За його словами, відповіддю на російський терор має стати ще більша рішучість у протидії агресору.

        Про це глава польського оборонного відомства написав у соцмережі.

        Косіняк-Камиш зазначив, що вночі по Києву знову вдарили російські балістичні ракети. Атака спричинила пожежі та руйнування у кількох районах української столиці.

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        «Відповіддю вільного світу не може бути втома від війни, а ще більша рішучість у боротьбі з російським терором», — наголосив міністр.

        Він також заявив, що Польща робить усе, аби її громадяни ніколи не прокидалися від звуків сирен і вибухів.

        За словами Косіняка-Камиша, для цього Варшава посилює власну оборону, підтримує Україну, яка виснажує сили російської армії, а також розвиває стратегічні союзи в межах НАТО та Європейського Союзу.


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