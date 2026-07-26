Удар “Бандероллю” по Харкову: кількість поранений зросла до дев’яти

Кількість постраждалих унаслідок російського удару «Бандероллю» по Слобідському району Харкова зросла до дев’яти. Серед поранених — двоє дітей, усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про удар по Харкову
Уранці 26 липня в Слобідському районі зафіксували влучання «Бандеролі» у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки одна людина загинула, будинок було зруйновано.
Спочатку міська та обласна влада повідомляли про трьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, а серед них виявилося вже двоє дітей.
Також унаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків. На місці працювали підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.