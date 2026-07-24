Сікорський попередив Україну про важку зиму та закликав не вшановувати Бандеру

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на Україну чекає важка зима. Водночас він висловив переконання, що Росія втрачає ресурси, а майбутній зимовий період може стати останньою надією Володимира Путіна.

Про це Сікорський сказав в ефірі програми TVP INFO «Питання дня».

За словами глави польської дипломатії, Росія вже продає золоті запаси, а її ресурси поступово вичерпуються.

Реклама

Реклама

«Українці матимуть важку зиму. Росія продає запаси золота, у Росії закінчуються ресурси, ця зима може бути останньою надією Путіна», — заявив він.

Сікорський також різко застеріг Україну від включення Степана Бандери до національного пантеону. Він наголосив, що без підтримки Польщі вступ України до Європейського Союзу буде неможливим.

Окремо міністр прокоментував антиукраїнські настрої у Польщі. За його словами, керівники інших держав знають про напади на українських дітей і розуміють, що такі випадки відбуваються через політичне потурання.

Під час інтерв’ю Сікорський також розкритикував польську партію «Право і справедливість», заявивши, що вона надто змістилася вправо і подекуди вже майже не відрізняється від політичної сили Гжегожа Брауна.

Він звинуватив PiS у поширенні неправдивих тверджень про Смоленську катастрофу та заявив, що партія, яка «обманювала народ», мала б отримувати близько 5% підтримки.

Сікорський також назвав Брауна проросійським, антизахідним крайнім націоналістом, який використовує насильство в політиці. Він попередив, що посилення націоналістичних настроїв може привести Польщу до сценарію, схожого на Brexit у Великій Британії.