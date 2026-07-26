Зеленський відреагував на удар по АТБ у Чернігові: “Били просто по людях”

Унаслідок російського удару безпілотником по супермаркету АТБ у Чернігові загинули двоє людей, серед них — 9-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них є 10-річний хлопчик.

Про оновлені наслідки атаки повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Удар дрона по супермаркету в Чернігові: двоє загиблих і 13 постраждалих / Фото: ДСНС

За даними Брижинського, серед 13 постраждалих — четверо чоловіків і дев’ять жінок. Трьох людей госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

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Водночас Чаус повідомив, що троє постраждалих перебувають у реанімації. Медики надають їм необхідну допомогу.

Одне з влучань російських дронів припало на супермаркет. На інших місцях ударів пошкоджені автомобілі та станція технічного обслуговування.

На місцях атак працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки ударів продовжує уточнюватися.

Зеленський: удар не мав жодного військового сенсу

Президент Володимир Зеленський назвав атаку на супермаркет у Чернігові цинічним ударом по цивільних.

«Росіяни продовжують “перемагати” звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу», — заявив він.

Президент висловив співчуття рідним загиблих і наголосив, що постраждалим надають допомогу.

Зеленський також згадав російський авіаудар по Запоріжжю, внаслідок якого одна людина загинула, ще одна була поранена.

«Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів», — наголосив президент.

Що відомо про атаку на Чернігів

Удень 26 липня в Чернігові пролунали вибухи. Згодом міська військова адміністрація повідомила про падіння російського БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. Пізніше влада повідомила про двох загиблих і чотирьох поранених, однак надалі кількість постраждалих зросла до 13.

Раніше того ж дня російський безпілотник влучив в одне з підприємств Чернігова. На місці виникла пожежа, тоді повідомлень про жертви не надходило.