У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Трампа наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори заплановані на вівторок.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Білого дому.

За даними телеканалу, Зеленський прибуде до Вашингтона для участі в похороні сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема.

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Український посадовець повідомив ABC News, що Зеленський і Грем підтримували близькі відносини. Сенатор відвідував Україну за кілька днів до своєї смерті два тижні тому.

Україна передасть США дані про допомогу Росії Ірану

Інформація про майбутній візит з’явилася після того, як Зеленський доручив українським розвідувальним службам передати партнерам відомості про ймовірну допомогу Росії Ірану у війні зі Сполученими Штатами.

Президент України заявив, що від початку липня українська сторона фіксувала російське супутникове спостереження за країнами-союзниками США у Перській затоці та американськими військовими об’єктами в регіоні.

За словами Зеленського, існує чіткий зв’язок між отриманими Росією супутниковими знімками та іранськими ударами. Спостереження нібито проводилося до атак для їхньої підготовки, а також після ударів — для оцінки завданих збитків.

У Білому домі не відповіли на запитання ABC News про звинувачення України та про те, чи отримала американська сторона згадані Зеленським розвідувальні дані.

Трамп заявляв, що не бачить значної допомоги Ірану

Напередодні Дональд Трамп заявив, що довіряє запевненням президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що їхні країни не допомагають Ірану у «значний» спосіб.

«Сі сказав, що не братиме участі. І президент Путін сказав те саме», — заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Так він відповів на запитання про слова міністра оборони США Піта Гегсета, який стверджував, що Росія та Китай різною мірою сприяють діям Ірану.