Росіяни скинули на Сумську громаду сім КАБів, постраждали п’ятеро людей

Кремль відреагував на можливе повітряне перемир’я між Україною та Росією

У Запоріжжі після удару КАБами загинув чоловік, одного з постраждалих знайшли живим

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У Сумській громаді внаслідок удару КАБами травми дістали 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58 та 70-річні жінки. Внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждали 46-річна жінка та 48-річний чоловік. Через удар БпЛА поранення дістала 34-річна жінка.

По території Сумської громади росіяни вдарили сьома КАБами. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає.

У ніч на 27 липня окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумській громаді. Постраждали п’ятеро цивільних.