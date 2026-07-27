Росіяни скинули на Сумську громаду сім КАБів, постраждали п’ятеро людей

У ніч на 27 липня окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумській громаді. Постраждали п’ятеро цивільних.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
По території Сумської громади росіяни вдарили сьома КАБами. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає.
Також унаслідок російських ударів пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.
За даними ГУНП в Сумській області, протягом доби внаслідок обстрілів травмовано девʼятеро людей.
У Сумській громаді внаслідок удару КАБами травми дістали 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58 та 70-річні жінки. Внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждали 46-річна жінка та 48-річний чоловік. Через удар БпЛА поранення дістала 34-річна жінка.
У Шосткинській громаді внаслідок удару безпілотника травмований 45-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок удару БпЛА поранено 58-річного чоловіка.