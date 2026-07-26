Поліція Берліна застрелила підозрюваного в смертельній атаці на ЛГБТ-парад

Поліція Берліна застрелила чоловіка, якого підозрювали в нападі на учасників щорічного ЛГБТ-параду Christopher Street Day. Під час операції у районі Шпандау він нібито кинувся на правоохоронців із ножем.

Підозрюваного знайшли в неділю на території садового комплексу на заході Берліна після майже добової пошукової операції, повідомляє AP News.

За даними поліції, чоловік був озброєний і під час спроби затримання рушив у бік правоохоронців, після чого вони відкрили вогонь. Від отриманих поранень він помер.

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Що відомо про атаку

Напад стався в суботу ввечері біля парку Тіргартен неподалік від Бранденбурзьких воріт, де проходили заходи Christopher Street Day. Білий мікроавтобус в’їхав у натовп, після чого врізався в дерево.

Унаслідок атаки загинула одна жінка, ще 29 людей дістали поранення. Частина постраждалих перебувала у тяжкому стані. За даними слідства, після наїзду нападник також міг атакувати людей холодною зброєю.

Берлінська поліція раніше оприлюднила фотографію 21-річного підозрюваного та оголосила його в розшук. Правоохоронці заявляли, що чоловік був пов’язаний з ісламістським середовищем, а напад розглядають як імовірний теракт.

21-річний підозрюваний, якого поліція у публічному заклику до його затримання ідентифікувала як Абдул Б. / Фото: Поліція Берліна

Парад достроково завершили

Після наїзду організатори припинили святкові заходи та скасували частину запланованої програми. Наступного дня біля Бранденбурзьких воріт відбулася акція пам’яті за участю тисяч людей.

Німецькі посадовці назвали атаку ударом по свободі та толерантності й висловили солідарність із ЛГБТ-спільнотою. Розслідування обставин нападу та можливих зв’язків підозрюваного триває.