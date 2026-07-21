Bloomberg: Азербайджан заявив про таємну зустріч експосадовців Німеччини та Росії щодо України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Учасники обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє Bloomberg, про це Алієв сказав 21 липня в Берліні під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

“Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася”, — сказав президент Азербайджану.

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За повідомленнями ЗМІ, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем’єр-міністр землі Бранденбург Маттіас Платцек. У столиці Азербайджану вони зустрілися з кількома соратниками президента Росії Володимира Путіна.

До складу російської делегації, як повідомлялося, входили голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв та колишній віцепрем’єр Росії Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів державного енергетичного концерну “Газпром”.

Алієв зазначив, що зустріч відбулася 12–14 липня.

“Якщо ця зустріч мала на меті сприяти завершенню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це”, — сказав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що його уряд не був залучений до переговорів.

“Мені нічого не відомо про таку зустріч”, — сказав він.