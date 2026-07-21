Міністр оборони Італії заявив, що Україна вже виграла війну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже виграла війну, якщо врахувати ситуацію на початку російського вторгнення. Він нагадав, що тоді очікувалося швидке захоплення Києва, однак через чотири роки російські війська залишаються на лінії фронту.

Як пише Il Sole 24 Ore, про це Гвідо Крозетто сказав агентству ANSA у Лондоні.

“Україна вже виграла війну проти Росії, якщо врахувати початкову ситуацію”, — заявив міністр.

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За його словами, чотири роки тому всі думали, що російські війська дістануться Києва протягом тижня. Крозетто також нагадав, що Сполучені Штати тоді підготували літак для евакуації президента України Володимира Зеленського.

Натомість через чотири роки Москва “застрягла на лінії фронту” і щомісяця втрачає 30 тисяч людей загиблими та пораненими, заявив міністр. Крозетто також зазначив, що Україна змінила характер війни завдяки таким засобам, як безпілотники, і “дала світові урок”.

“Україна досі існує, вона сильна і щодня робить війну складнішою для Володимира Путіна. З її точки зору, вона вже перемогла, оскільки ніколи не хотіла вторгатися в Росію — вона лише захищається”, — сказав міністр оборони Італії.

За словами Крозетто, війна завершиться, коли Росія припинить бомбардувати Україну щонайменше на 24 або 48 годин. Він наголосив, що від 2022 року Росія не припиняла ударів навіть на один день.