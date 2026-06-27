Vespa святкує 80-річчя: як італійський скутер став світовою іконою

Легендарний італійський скутер Vespa повертається до Рима, щоб відсвяткувати своє 80-річчя, пише Reuters.

З 25 до 28 червня у столиці Італії проходить чотириденний захід Vespa Roma 2026 — 80 Years of an Icon.

Святкування зосереджене навколо комплексу Foro Italico та стадіону Stadio dei Marmi, який перетворили на Vespa Village з виставками, перегонами, парадами та клубними подіями.

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Від післявоєнної Італії до Голлівуду: Vespa відзначає 80 років / Фото: Reuters

Vespa була запущена компанією Piaggio у 1946 році й стала символом відродження Італії після Другої світової війни.

Скутер був достатньо доступним для виснаженої війною країни, водночас стильним і практичним для вузьких вулиць Неаполя, Мілана та Рима.

Згодом Vespa стала одним із найвпізнаваніших італійських дизайнерських експортів.

Скутер з’являвся у фільмах, рекламі та туристичних буклетах, зокрема у стрічці «Римські канікули» з Грегорі Пеком та Одрі Гепберн.

Vespa безперервно виробляється вже 80 років. За цей час модель пройшла близько 160 оновлень дизайну.

У світі продали майже 20 мільйонів скутерів Vespa, з них трохи понад два мільйони — за останнє десятиліття.

Сьогодні Vespa продається приблизно у 100 країнах, переважно в Європі та Південно-Східній Азії.

Скутер виробляють на трьох заводах — в Італії, В’єтнамі та Індії.