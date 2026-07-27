Андреа Пірло виключили з кандидатів на посаду тренера збірної Італії

Легендарний італійський футболіст Андреа Пірло заявив, що більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії. Його можливе призначення опинилося під загрозою через контракт із російською букмекерською компанією «Фонбет».

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву Пірло в Instagram та публікації італійської преси.

За даними La Gazzetta dello Sport, співпраця Пірло з російською компанією викликала політичний скандал в Італії. У 2025 році він став амбасадором «Фонбет», а у травні 2026 року відвідував Москву, де брав участь у футбольному заході та рекламних активностях.

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Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно заявила, що участь Пірло в таких заходах допомагала створювати видимість нормальності навколо російського режиму на тлі війни проти України.

Після цього процедуру можливого призначення Пірло призупинили. Сам він відкинув політичний характер співпраці з російською компанією, назвавши її виключно комерційною та спортивною.

Увечері 26 липня Пірло повідомив, що більше не розглядається як кандидат на посаду головного тренера збірної Італії. Італійська федерація футболу ситуацію поки не коментувала.