РФ вдарила по цивільних суднах, заблокованих у портах із 2022 року

Російські війська в ніч на 27 липня атакували цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Внаслідок ударів одна людина загинула, також є поранені.

Про це повідомило Державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

Під російським вогнем опинилися судна, які залишаються заблокованими в українських портах із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони не здійснювали комерційних рейсів.

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В АМПУ назвали атаку черговим свідомим ударом Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.

«Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків», — заявили в адміністрації.

Україна продовжує фіксувати ці злочини та закликає міжнародну морську спільноту рішуче відреагувати на російські атаки проти цивільного торговельного флоту.