Нова система ППО для України: що відомо про проєкт Freyja

Україна розраховує отримати перший робочий прототип європейської системи протиракетної оборони Freyja у першій половині 2027 року. Майбутній комплекс має стати дешевшою альтернативою американським системам Patriot і бути здатним перехоплювати російські балістичні ракети.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, який курує проєкт Freyja.

За його словами, найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість досліджень і розробки системи.

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«Оскільки ми працюємо в дуже стислих часових межах, у нас амбітна мета — отримати мінімально життєздатний продукт у першій половині наступного року. Це прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати», — сказав Алоян.

Два тижні тому в Парижі лідери десяти європейських країн, серед яких президент України Володимир Зеленський, а також близько десяти оборонних компаній офіційно запустили коаліцію зі створення системи проти балістичних ракет.

Україна зараз критично залежить від американських комплексів Patriot, які є єдиною зброєю в її арсеналі, здатною надійно збивати російські балістичні ракети. Постачання цих систем і ракет до них ускладнюють політична нестабільність, обмежені запаси та тривалий цикл виробництва.

Україна готова надати для проєкту Freyja пускову установку та ракету-перехоплювач. Зеленський раніше заявляв, що їх створення вже є лише «питанням випробувань», і висловлював сподівання, що система запрацює протягом року.

Від союзників Київ очікує сучасні радари, сенсори, а також технології наведення ракет і систем управління. До проєкту вже приєдналися компанії Eurosam, Leonardo, Thales і Saab.

Провідним промисловим партнером стала українська компанія Fire Point, яка розробила крилату ракету Flamingo. Минулого місяця вона уклала угоду з німецькою компанією Hensoldt щодо постачання радара для Freyja.

Систему планують створити за принципом відкритої архітектури, щоб країни могли використовувати в ній компоненти різних виробників.

«Якщо Данія скаже, що хоче систему Freyja з данським радаром Weibel, це можливо. Якщо Швеція захоче систему Saab — це також не проблема», — пояснив Алоян.

Одним із варіантів фінансування проєкту є створення спеціального фонду, через який надходитимуть внески учасників. За словами Алояна, безпосередня участь оборонних компаній разом з урядами має допомогти скоротити бюрократичні процедури.

«Коаліція має бути практичною, а не політичною», — наголосив він.