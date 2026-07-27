ЄС дозволив імпорт соболиного хутра з Росії — через три місяці після заборони

Євросоюз виключив зі списку товарів, заборонених до імпорту в країни блоку, шкурки російського соболя. Заборону, яка діяла з квітня, скасували в межах 21-го пакета санкцій, пише Euractiv.

У Єврокомісії пояснили це рішення тим, що Росія фактично домінує на світовому ринку соболиного хутра, тому європейські виробники майже не мають альтернативних постачальників.

«Схоже, дістати їх деінде дуже складно», — заявив виданню високопоставлений чиновник ЄС.

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Виключення соболиних шкурок із-під заборони домагалися Італія та Греція — два основні покупці російських соболиних шкур у Євросоюзі.

Готові вироби із соболиного хутра, як і раніше, заборонено ввозити до ЄС із Росії в межах санкцій проти предметів розкоші. Соболине хутро є одним із найдорожчих у світі. У 2024 році найдорожчу шубу з цього хутра в Росії придбали за 34 мільйони рублів.

21-й пакет європейських санкцій проти Росії набув чинності 23 липня. Він став найбільшим за останні чотири роки розширенням обмежень, запроваджених проти фізичних осіб. Його ухвалили із затримкою, оскільки Греція вимагала винятків для своєї судноплавної компанії.

За даними Financial Times, 21-й пакет санкцій може стати останнім у такому форматі. Європейські країни розглядають новий підхід до процесу запровадження обмежень проти Росії, щоб уникнути вето з боку окремих держав.

Передбачається, що країни ЄС погоджуватимуть і запроваджуватимуть санкції окремо або невеликими тематичними групами.