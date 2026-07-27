Британія поділиться технологією, яка здатна приховувати українські дрони від російської ППО

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори мають відбутися напередодні запланованого візиту українського президента до США.

Про це пише Bloomberg.

Переговори відбудуться у Великій Британії на одній із військово-морських баз. Візит має продемонструвати незмінність британської підтримки України після відставки Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра.

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“Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною”, — заявив Бернем.

Зазначається, що зустріч відбувається напередодні поїздки Зеленського до Сполучених Штатів, запланованої на кінець тижня, на тлі спроб відновити переговори щодо припинення війни Росії проти України.

Напередодні Велика Британія оголосила, що передасть Україні права інтелектуальної власності на систему Stone Cloak. Йдеться про пристрій розміром із планшет, який заважає російським системам протиповітряної оборони відстежувати дрони та наводитися на них.

Bloomberg зазначає, що підтримка України з боку Великої Британії не обмежувалася військовою допомогою та публічними заявами. Лондон також працював із європейськими партнерами щодо санкцій і намагався зберегти підтримку США.

Водночас британська сторона за зачиненими дверима закликала Зеленського розв’язувати делікатні внутрішні питання, зокрема пов’язані з корупцією.

У перший тиждень на посаді Бернем переважно зосереджувався на внутрішній політиці та заходах для зниження вартості життя. Зустріч із Зеленським стане одним із перших випробувань його готовності діяти на міжнародній арені.