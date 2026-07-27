“Проблема тривала місяцями”: Зеленський про конфлікт Сирського та Федорова

Президент України Володимир Зеленський розповів про проблеми у взаємодії між ексголовнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Проблеми в роботі та діалозі між керівником армії і міністром оборони існували протягом тривалого часу.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News.

За словами президента, йшлося не про кілька днів чи тижнів, а про проблему, яка тривала місяцями — у роботі та діалозі між керівником армії й очільником Міністерства оборони.

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Зеленський наголосив, що існують питання, які можна розв’язати лише за умови спільної роботи Міноборони та армії. Окремо одна від одної ці структури впоратися з ними не можуть. Головні виклики — мобілізація та нестача протибалістичної оборони. За словами Зеленського, він не має часу окремо вислуховувати дві сторони, які не готові постійно зустрічатися й працювати разом.

“Вони мають зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде закрите. І мені не потрібно з’ясовувати, хто має рацію, а хто ні”, — заявив президент.

Водночас Зеленський сказав, що поважає і Сирського, і Федорова. Він наголосив, що далекобійні операції — це результат роботи не однієї людини, а великої кількості структур: армії, СБУ, Сил спеціальних операцій, розвідки та українських виробників безпілотників.

Президент окремо зазначив, що операції виконують військові, тоді як завдання Міністерства оборони — забезпечити їх усім необхідним.

“Солдати проводять операції, а не хтось інший. Солдати проводять операції”, — наголосив Зеленський.

Одним із головних викликів залишається можлива нова мобілізація в Росії. У Києві припускають, що вже в жовтні Україна може зіткнутися з понад пів мільйоном додатково мобілізованих росіян, тому підходи до комплектування лав ЗСУ потребують оновлення.