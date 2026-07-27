Частині транспорту заборонили рух дорогами Київської області

27 липня з 13:00 у Київській області запровадили “тепловий режим”. На дорогах області тимчасово обмежили рух частини вантажного транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

Обмеження запровадили для збереження дорожнього покриття за температури повітря +28 градусів і вище.

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Під час дії теплового режиму вантажівкам заборонено рухатися дорогами області. Обмеження стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Для тимчасової стоянки водіям рекомендують користуватися майданчиками у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.