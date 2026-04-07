Кличко назвав вартість проїзду у Києві найнижчою в Україні і наказав переглянути тарифи

У Києві готують розрахунки для можливого перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вартість не змінювали з 2018 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, він дав доручення профільним департаментам підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів.

“Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого”, – зазначив Кличко.

За його словами, відповідне рішення ухвалене за зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста.

Міський голова також наголосив, що транспорт у столиці є дотаційним — цього року на нього передбачено 12 млрд грн.

“Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва”, – йдеться в повідомленні.

Зменшення дотацій на транспорт, як зазначив Кличко, дозволить спрямувати частину коштів, зокрема, на підготовку до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, у Харкові з 2022 року проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах залишається безплатним. Ще у дев’яти обласних центрах ціна поїздки у громадському транспорті становить 15 грн. До цього переліку входять: Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці та Чернігів.