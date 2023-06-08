Проїзд у Харківському метрополітені залишається безплатним, — Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що проїзд у метро залишається безплатним для пасажирів. Він прокоментував примус співробітників метрополітену підписувати документ на підтримку запровадження платного проїзду.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Я обурений тим, що сталося в метрополітені, цією самодіяльністю, яка не вписується в логічні рамки в той час, коли ми робимо безплатний проїзд, розуміємо, що для цього є фінансові можливості. Коли ми не матимемо цих можливостей, я вийду і чесно скажу про це харків’янам. З ким ваше рішення погоджено? Ви повертаєтеся до Радянського Союзу! Іншого я сказати не можу, це остання крапля”, — сказав Терехов.

“Я не звільняю вас, бо ми разом пройшли початок війни, лежали під російськими літаками, вибухами. Це вас врятувало. Але якщо ще раз будь-яке КП зробить щось подібне, я вижену”, — повідомив Ігор Терехов, звертаючись до керівництва метрополітену.