У Запоріжжі під час розбирання завалів загинув співробітник рятувальної служби

13 листопада у Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару загинув працівник комунальної аварійно-рятувальної служби “Кобра”. Трагедія сталася під час розбирання завалів пошкодженого будинку.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

На співробітника служби “Кобра”, який працював на місці руйнувань, упала бетонна плита. Внаслідок цього чоловік загинув.

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Нагадаємо, 13 листопада російські війська завдали по Запоріжжю 11 ударів. У місті пошкоджено десятки житлових будинків, зокрема багатоповерхівки.

До ліквідації наслідків атак на трьох локаціях залучили 220 працівників різних служб та 64 одиниці техніки. Вони розбирають завали, обстежують пошкоджені будинки та проводять першочергові відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Запоріжжю кількість поранених зросла до 50 людей, серед них восьмеро дітей. Також загинув неповнолітній хлопець.

Як раніше повідомляли в Нацполіції, одна з авіабомб влучила у промисловий об’єкт: з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло 46-річного чоловіка.