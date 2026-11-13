Фінляндія різко відповіла на вимогу Росії вийти з НАТО

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен 13 листопада відкинув вимоги Росії щодо виходу його країни з НАТО та обмеження діяльності Альянсу. Він заявив, що такі питання не підлягають обговоренню.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

За словами Гяккянена, Росія хоче, щоб країни НАТО самі запровадили обмеження, які відповідають російським інтересам.

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“Росія це знає. Навіть пропонувати щось подібне — абсолютно обурливо”, — заявив міністр.

Він нагадав, що Москва висувала подібні вимоги й раніше, зокрема у 2021 році. Гяккянен також висловив сумніви щодо результатів переговорів в Абу-Дабі. На його думку, Росія не веде переговори добросовісно, а намагається розширити свої вимоги, включивши до них зміни в системі європейської безпеки та обмеження для НАТО.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен також прокоментувала російські вимоги. За її словами, позиція Москви щодо членства Фінляндії в НАТО не стала несподіванкою, однак вирішувати це питання можуть лише сама Фінляндія та Альянс.

“Цілком очевидно, що питання членства в НАТО вирішують Фінляндія та Альянс. Саме так ми й діятимемо”, — наголосила Валтонен.

Вона також зазначила, що спроби Росії поширити переговори щодо війни в Україні на питання європейської безпеки свідчать про відсутність у Москви поспіху в досягненні домовленостей.

Водночас глава фінського МЗС закликала продовжувати зусилля для досягнення миру. Валтонен запропонувала Росії погодитися на припинення вогню, наголосивши, що Україна вже давно готова до цього.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що на переговорах в Абу-Дабі російські представники висунули вимоги щодо виходу Фінляндії з НАТО та заборони військових баз Альянсу в країнах Балтії.

За даними видання, пропозиції походять з оточення Володимира Путіна та передбачають створення нового порядку європейської безпеки.

Росія також хоче зберегти контроль над усіма окупованими українськими територіями та отримати весь Донбас. Крім того, Москва вимагає, щоб Україна назавжди відмовилася від вступу до військових альянсів, хоча можливість її членства в ЄС не виключається.