SpaceX уперше спробує повернути космічний корабель без падіння в океан: коли та де дивитися

У ніч проти 14 листопада компанія SpaceX планує запустити з Техасу ракету Starship і вперше спробувати повернути її космічний корабель на стартовий майданчик. Після польоту навколо Землі його мають захопити величезні механічні маніпулятори.

Про це пише Reuters.

Starship — це ракета заввишки 124 метри, яка складається з двох основних частин. Нижня, Super Heavy, допомагає підняти корабель у космос, а верхня продовжує політ на орбіті.

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SpaceX уже навчилася повертати нижню частину ракети на космодром. Після запуску вона опускається назад, а два величезні механічні маніпулятори на стартовій вежі захоплюють її просто над землею. Такий маневр компанія успішно виконувала тричі. Востаннє — у березні 2025 року.

Але з верхньою частиною, власне космічним кораблем Starship, цього ще не робили. Раніше його польоти завершувалися приводненням в океані. Тепер SpaceX планує повернути обидві частини ракети до Техасу.

Спочатку на стартовий майданчик має повернутися Super Heavy. Після цього його приберуть, щоб звільнити вежу для Starship.

Сам корабель тим часом здійснить 14 обертів навколо Землі. Приблизно через 22 години після запуску він повернеться з космосу, знизиться до стартової вежі, де його спробують захопити механічні маніпулятори.

Для SpaceX це важливий етап створення ракети, яку можна використовувати багато разів. Замість будівництва нового корабля після кожного польоту компанія хоче повертати його цілим і швидко готувати до наступного запуску.

Коли запуск і де дивитися

15-й випробувальний політ Starship запланований на 14 листопада о 00:45 за київським часом. Старт відбудеться з космодрому Starbase у штаті Техас.

Пряму трансляцію можна буде подивитися на офіційній сторінці SpaceX у соцмережі X. Початок ефіру очікується приблизно о 00:15 за Києвом.

Найцікавіша частина випробування відбудеться значно пізніше. Повернення Starship на стартову вежу заплановане приблизно на 22:45 14 листопада за Києвом.

Спочатку проведення запуску залежало від дозволу Федерального авіаційного управління США (FAA) — державного органу, який контролює безпеку авіації та комерційних космічних запусків. Уранці 13 листопада такого дозволу ще не було, але згодом Associated Press повідомило, що його надали.

Що ще випробують під час польоту

Starship має доставити на орбіту партію супутників Starlink, які забезпечують супутниковий інтернет. Під час попереднього запуску у вересні SpaceX уперше вивела Starship із супутниками на орбіту. Попри вимкнення кількох двигунів, корабель продовжив політ і згодом неушкодженим приводнився в Тихому океані.

У майбутньому Starship також планують використовувати для польотів на Місяць. NASA обрало цей корабель для доставки астронавтів на місячну поверхню в межах програми Artemis.

Ілон Маск розраховує, що вже в першій половині 2027 року SpaceX зможе запускати Starship щотижня.