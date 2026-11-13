Люди сиділи без світла по кілька діб, а звіти були іншими: Зеленський розкритикував ситуацію на Київщині

Президент України Володимир Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями через ситуацію з електропостачанням у Білій Церкві та Броварах. За його словами, люди залишалися без світла по кілька діб, тоді як у звітах із місць подавали недостовірну інформацію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 13 листопада.

“Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах — коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати”, — наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що темпи відновлювальних робіт у кількох містах надто повільні. Під час наради визначили заходи для виправлення ситуації.

Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб прискорити відновлення електропостачання.

Президент також заслухав доповіді про наслідки російських ударів по Сумщині та відновлювальні роботи в Конотопі й Шостці.

Президент заявив, що на недостатню роботу комунальних служб та окремих компаній у регіонах має бути швидка реакція.

“Коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка”, — заявив Зеленський.