Україну чекає вітряна ніч із дощами: де 14 листопада буде найхолодніше

У суботу, 14 листопада, в Україні прогнозують дощову та вітряну ніч, однак вдень опади мають припинитися. Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону — від морозів на Закарпатті та в Карпатах до відносно теплої погоди на сході.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, протягом доби буде хмарно, з проясненнями.

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Уночі помірні дощі очікуються в усіх регіонах, крім західних областей. Удень опадів не прогнозують на більшій частині території, лише на крайньому півдні та південному сході можливі невеликі дощі.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Уночі в більшості областей, за винятком західних, місцями його пориви сягатимуть 15–18 м/с.

Найхолодніше буде в західних і північних областях, де протягом доби температура становитиме 0…+6 °C. На Закарпатті та в Карпатах уночі прогнозують -2…-7 °C.

На решті території температура вночі та вдень коливатиметься в межах +3…+8 °C. Найвищі показники очікуються на сході та південному сході країни — від +7 до +12 °C.