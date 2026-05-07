        PlayCity оштрафувало ФК “Шахтар” на 5,2 млн грн, а гральний бізнес — майже на 1 млрд грн

        Сергій Бордовський
        7 Травня 2026 18:16
        Ілюстративне фото: PlayCity
        У квітні 2026 року PlayCity застосувало до організаторів азартних ігор штрафні санкції на загальну суму 946 млн грн за порушення вимог законодавства.

        Про це агентство повідомило у звіті про результати роботи за місяць.

        У PlayCity заявили, що виявлені порушення стали результатом системної перевірки діяльності ліцензованих операторів. Після відновлення планових перевірок у 2026 році агентство запланувало 34 перевірки організаторів азартних ігор.

        Окремо у квітні штраф отримав футбольний клуб «Шахтар». За незаконну рекламу азартних ігор клуб оштрафували майже на 5,2 млн грн.

        У PlayCity повідомили, що на сайті клубу виявили рекламу азартних ігор із зображеннями осіб молодше 21 року, що порушує вимоги законодавства. У клубу є три місяці для добровільної сплати штрафу.

        Також у квітні агентство передало на блокування 42 сторінки у соціальних мережах із незаконною рекламою азартних ігор та виявило майже 300 сайтів з нелегальними азартними іграми.

        У PlayCity зазначили, що до державної системи онлайн-моніторингу вже підключили 11 організаторів азартних ігор. Система дозволяє відстежувати фінансові операції, ставки, виплати виграшів та передавати дані до податкової служби.

        Крім того, у квітні в Україні видали 136 нових ліцензій у сфері азартних ігор на загальну суму понад 54 млн грн.


