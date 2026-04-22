Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») через порушення фінансових правил. Компанію також оштрафували на загальну суму 12,9 млн гривень.

Під час перевірки регулятор виявив порушення правил фінансових розрахунків. Зокрема, компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнення рахунків із банківських карток третіх осіб.

Ці порушення стали підставою для анулювання ліцензії. Окрім цього, PlayCity наклало на Cosmolot штрафи: 8,6 млн гривень — за використання p2p-платежів і 4,3 млн гривень — за прийом коштів із чужих банківських карток.

Голова державного агентства PlayCity Геннадій Новіков заявив, що ліцензія у сфері азартних ігор передбачає роботу відповідно до встановлених законом вимог. За його словами, завдання регулятора — забезпечити постійний і прозорий нагляд за ліцензіатами, щоб ринок працював за єдиними правилами для всіх учасників.

У PlayCity наголосили, що ринок азартних ігор в Україні функціонує за чітко визначеними правилами, а регулятор контролює діяльність кожної компанії в межах повноважень, визначених законом. У разі ігнорування вимог до організаторів застосовують штрафи, а за суттєві порушення — позбавляють ліцензії.