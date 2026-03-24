        Блогерку-мільйонницю Альону Омович оштрафували на понад 5 млн грн за рекламу казино

        Сергій Бордовський
        24 Березня 2026 15:29
        Альона Омович / Фото: instagram.com/alena_omovych
        Блогерку Альону Омович оштрафували на понад 5 млн грн за рекламу неліцензованого казино. Особу інфлюенсерки встановили за участі Бюро економічної безпеки.

        Як повідомили у PlayCity, на сторінці блогерки в Instagram виявили публікації з рекламою азартних ігор. Зазначається, що вона просувала неліцензоване казино.

        Команда PlayCity виявила на сторінці Instagram-блогерки публікації з рекламою азартних ігор / Фото: PlayCity

        У компанії наголосили, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри, а просування нелегальних платформ має додатковий негативний вплив на аудиторію. Йдеться про залучення підписників до ринку без гарантій виплат, безпеки персональних даних і правил відповідальної гри.

        Для встановлення особи блогерки PlayCity звернулася до Бюро економічної безпеки. У результаті аналітичної роботи її ідентифікували як ФОП Старих Альону Едуардівну, яка отримала штраф на понад 5 млн грн.

        У PlayCity зазначили, що це є прикладом співпраці з Міністерством цифрової трансформації та БЕБ у боротьбі з нелегальним ринком і рекламою азартних ігор.


