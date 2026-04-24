Українка та двоє громадян РФ організували мережу онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн. До організації схеми причетні громадяни РФ та України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, двоє громадян РФ разом із громадянкою України та ще сімома українцями створили масштабну інтернет-мережу азартних ігор. Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували роботу щонайменше п’яти сайтів онлайн-казино.

Частина ресурсів раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили діяльність. Розрахунки здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT.

Отримані кошти спочатку акумулювалися на рахунках підприємства в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином, за даними слідства, було легалізовано активи на суму понад 5 млрд грн.

Учасникам схеми інкримінують незаконну діяльність у сфері азартних ігор у складі організованої групи. Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто. Місцеперебування інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.