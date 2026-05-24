СБУ вдарила по станції, яка забезпечує пальним Москву

СБУ заявила про ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Второво» у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним московський регіон. Після атаки безпілотників на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

У Службі безпеки України повідомили, що операцію провели фахівці Центру спецоперацій «Альфа».

За даними СБУ, станція «Второво» є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів РФ. Вона перекачує переважно дизельне пальне з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів.

У спецслужбі зазначили, що об’єкт забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви, а також аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.

Після удару безпілотників на території станції виникла пожежа площею близько 800 квадратних метрів.

«СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», — заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.