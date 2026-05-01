Стрілянина у Святошинському районі Києва: підозрюваного затримали в області

Поліція затримала водія, який 1 травня відкрив стрілянину у Святошинському районі Києва. Інцидент кваліфікували як хуліганство

Про це повідомили в поліції Києва.

Сьогодні вдень на вулиці Мрії у Святошинському районі Києва водій Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів та поїхав із місця. Для затримання стрільця у столиці було ведено спеціальну поліцейську операцію.

Реклама

Реклама

Підозрюваного розшукали в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний житель області.

Під час обшуку його автомобіля Volkswagen Caddy зброї не виявили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини інциденту.