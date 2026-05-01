        Стрілянина у Святошинському районі Києва: підозрюваного затримали в області

        Галина Шподарева
        1 Травня 2026 17:54
        Затриманий за підозрою у стрілянині в Києві / Фото: Поліція Києва
        Поліція затримала водія, який 1 травня відкрив стрілянину у Святошинському районі Києва. Інцидент кваліфікували як хуліганство

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Сьогодні вдень на вулиці Мрії у Святошинському районі Києва водій Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів та поїхав із місця. Для затримання стрільця у столиці було ведено спеціальну поліцейську операцію.

        Підозрюваного розшукали в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний житель області.

        Під час обшуку його автомобіля Volkswagen Caddy зброї не виявили.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

        Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

        Місце затримання підозрюваного у стрілянині в Києві / Фото: Поліція Києва

