Тернопіль атакували пів сотні дронів, постраждали десятеро людей

1 травня Тернопіль зазнав масованої атаки дронів, у небі над містом фіксували понад 50 «шахедів». Внаслідок ударів є поранені, пошкоджено інфраструктуру. У деяких районах – сильне задимлення.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Над Тернополем під час атаки зафіксували понад 50 ударних безпілотників, у місті було чути понад 20 вибухів. Є влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти. На місцях працюють відповідні служби.

Станом на зараз відомо про десятьох поранених, серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає.

Частина мікрорайонів міста залишається без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.

Мешканців попереджають про небезпеку уламків і закликають не наближатися до підозрілих предметів.

“Триває ліквідація наслідків влучання та гасіння пожеж. У зв’язку з цим у районі Старого парку та центральній частині міста спостерігається задимлення. Прошу мешканців цих районів негайно зачинити вікна та двері та обмежити перебування на вулиці”, – написав Надал.