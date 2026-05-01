У 2026 році запит купити айфон бу стабільно входить у топ популярних серед користувачів в Україні. Причина проста — сучасні б/у iPhone практично не поступаються новим у повсякденному використанні, але коштують значно дешевше.

Саме тому бу айфон — це не компроміс, а розумний вибір: ви отримуєте якісний смартфон Apple із хорошою продуктивністю, камерою та запасом актуальності ще на кілька років.

Але головне питання залишається відкритим: де купити айфон бу без ризику, щоб не отримати пристрій із прихованими проблемами?

Коротко: який б/у iPhone варто купити у 2026

бюджетний сегмент — iPhone 12 (мінімально комфортний рівень для щоденних задач)

оптимальний варіант — iPhone 13 (найкращий баланс ціни та продуктивності)

вище середнього — iPhone 14 / 15 (запас актуальності на кілька років)

максимальна актуальність — iPhone 16 / 17 (якщо хочеш “із запасом”)

Коротко: якщо не хочеш міняти смартфон найближчі 2–3 роки — краще обирати від iPhone 13 і новіше. Такі моделі стабільно працюють і довше отримують оновлення.

Ціни можуть відрізнятись залежно від стану пристрою, обсягу пам’яті та комплектації.

На що звернути увагу перед покупкою айфон бу

Щоб покупка б/у iPhone не перетворилась на проблему, важливо перевіряти не тільки зовнішній вигляд, а й технічний стан.

Акумулятор — бажано від 85% і вище

Face ID / Touch ID — повинні працювати без помилок

True Tone — якщо відсутній, ймовірно міняли дисплей

Стан корпусу — сильні удари можуть впливати на “начинку”

iCloud — пристрій має бути повністю розблокований

Саме ці деталі найчастіше ігнорують при покупці, а потім стикаються з додатковими витратами.

Де дешевше купити айфон бу

Ціна на б/у iPhone може суттєво відрізнятись залежно від місця покупки:

OLX / приватні продавці — найнижча ціна, але високі ризики

офлайн-магазини — можна перевірити пристрій, але часто дорожче

онлайн-магазини — баланс ціни, перевірки та гарантії

Коротко: якщо хочеш максимально дешево — приватні оголошення. Якщо безпечніше — краще обирати магазин із перевіркою та гарантією.

Де купити б/у iPhone: популярні варіанти

Ябко

Підійде тим, хто хоче купити б/у iPhone офлайн і особисто перевірити пристрій перед покупкою.

Плюс — довіра і фізичні магазини. Мінус — ціни зазвичай вище середнього.

Yabluki

Більш доступний варіант для тих, хто хоче швидко купити айфон бу без переплати.

Але варто уважніше перевіряти стан і характеристики.

BigMag

Один із найбільш збалансованих варіантів на ринку. Тут можна купити айфон бу під різний бюджет — від доступних моделей до актуальних новинок.

Перевага — кожен пристрій проходить перевірку перед продажем, є гарантія та зрозумілі умови повернення.

Коротко: якщо потрібен прогнозований результат без ризиків — це один із найзручніших варіантів.

Який варіант обрати

максимально дешево — приватні продавці

перевірка офлайн — Ябко

баланс ціни і безпеки — BigMag

Висновок

Купити б/у iPhone у 2026 році — це один із найрозумніших способів отримати якісний смартфон без переплати.

Головне — не гнатись лише за ціною, а враховувати стан пристрою, гарантію та надійність продавця.

Якщо потрібен баланс між ціною, перевіркою і безпекою, BigMag виглядає універсальним рішенням для більшості користувачів.

FAQ

Чи безпечно купувати б/у iPhone?

Так, якщо пристрій перевірений і є гарантія. Основні ризики виникають при покупці “з рук”.

Який айфон бу краще купити у 2026?

Оптимально — від iPhone 13. Це баланс ціни та актуальності.

Чому бу айфон дешевший?

Через попереднє використання, але при хорошому стані різниця в користуванні мінімальна.

Чи варто купувати дуже дешевий айфон?

Не завжди. Занадто низька ціна часто означає проблеми з батареєю або ремонти.