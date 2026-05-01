Статуетка “Оскар” за стрічку “Містер Ніхто проти Путіна” зникла під час польоту

Статуетка «Оскар» за документальний фільм «Містер Ніхто проти Путіна» зникла під час перельоту з Нью-Йорка до Франкфурта. Нагороду змусили здати в багаж через вимоги безпеки.

Про це повідомляє Reuters. Йдеться про нагороду режисера Павла Таланкіна, який отримав «Оскар» за стрічку «Містер Ніхто проти Путіна».

За словами співрежисера Девіда Боренстайна, під час вильоту з аеропорту імені Джона Кеннеді співробітники служби безпеки США заявили, що статуетка може становити загрозу та заборонили брати її в салон літака.

У результаті «Оскар» запакували в коробку та відправили у вантажне відділення літака. Однак після прибуття до Франкфурта нагорода не була знайдена.

У авіакомпанії Lufthansa заявили, що серйозно ставляться до ситуації та вже розпочали пошуки. Там пообіцяли зробити все можливе, щоб якнайшвидше знайти статуетку.

Сам Таланкін назвав ситуацію незрозумілою, зазначивши, що раніше перевозив «Оскар» у салоні інших рейсів без проблем.

Фільм «Містер Ніхто проти Путіна» створений на основі відео, знятого у школі в Челябінській області, і показує вплив провоєнної пропаганди на учнів.