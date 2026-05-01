ППО збила або подавила 190 з 210 дронів під час нічної атаки — Повітряні сили

У ніч на 1 травня російські війська атакували Україну 210 безпілотниками. Сили оборони збили або подавили 190 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, а також дрони «Гербера», «Італмас» та інші типи безпілотників, зокрема близько 140 «шахедів».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00 підтверджено збиття або подавлення 190 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Реклама

Реклама

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 10 локаціях. Дані уточнюються.