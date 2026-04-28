        Сили оборони знешкодили 95 ворожих БПЛА з 123

        Віктор Алєксєєв
        28 Квітня 2026 08:35
        Ілюстративне фото / Фото x.com/Other_ti_pidor
        Ілюстративне фото / Фото x.com/Other_ti_pidor

        У ніч на 28 квітня (з 18:00 27 квітня) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.


