Росія атакувала Україну 47 ракетами і 619 дронами: ППО знищила понад 91%, але є влучання

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ракет і безпілотників.

Про результати відбиття повітряного нападу повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 24 квітня противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Дніпро, також під ударами опинилися Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Усього зафіксовано 666 засобів повітряного нападу: 47 ракет різних типів і 619 безпілотників, зокрема близько 400 ударних дронів типу Shahed.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 610 цілей — 30 ракет і 580 безпілотників. Зокрема, знищено 26 крилатих ракет Х-101 і 4 ракети «Калібр».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 13 ракет і 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях. Інформація щодо ще чотирьох ракет уточнюється.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі України фіксуються нові групи ударних безпілотників.