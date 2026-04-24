У Пентагоні обговорюють санкції проти союзників НАТО, зокрема Іспанії

У Пентагоні обговорюють варіанти покарання союзників по НАТО, які, на думку США, не підтримали операції у війні з Іраном. Серед можливих заходів — відсторонення Іспанії від участі в альянсі та перегляд позиції щодо Фолклендських островів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

Зазначається, що відповідні пропозиції викладені у внутрішній записці, підготовленій радником Пентагону з політики Елбріджем Колбі. У документі висловлюється невдоволення тим, що деякі союзники не надали США доступу до баз, повітряного простору та інших можливостей для проведення операцій проти Ірану.

Серед варіантів, які обговорюються, — позбавлення «складних» країн важливих або престижних ролей у НАТО. Окремо розглядається можливість відсторонення Іспанії від альянсу, що, за оцінкою, матиме насамперед символічний ефект.

Президент США Дональд Трамп раніше різко критикував союзників по НАТО за відмову направити свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки. Він також допускав можливість виходу США з альянсу, однак у записці така пропозиція не розглядається.

У Пентагоні наголосили, що розробляють варіанти, які мають забезпечити більш активну участь союзників і подолати, за їхніми оцінками, «відчуття привілейованості» з боку європейських країн.

Окремо документ передбачає можливість перегляду дипломатичної підтримки США щодо європейських територій, зокрема Фолклендських островів, які перебувають під управлінням Великої Британії, але на які претендує Аргентина.

Водночас у НАТО заявили, що установчий договір альянсу не передбачає механізму відсторонення членів.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, за оцінками аналітиків, зростають побоювання щодо майбутнього НАТО та ролі США у забезпеченні безпеки європейських союзників.