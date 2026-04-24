У Запоріжжі чоловік із сокирою напав на патрульних

У Запоріжжі патрульні затримали водія, який намагався втекти після зупинки через пошкоджений автомобіль. Під час затримання на поліцейських напав невідомий чоловік із сокирою.

Про це повідомила патрульна поліція Запоріжжя.

Інцидент стався після того, як патрульні зупинили автомобіль Nissan Leaf із характерними вм’ятинами після ДТП. Водій не став пояснювати ситуацію та втік з місця події.

Реклама

Реклама

Поліцейські встановили його адресу та виявили транспортний засіб. Побачивши правоохоронців, чоловік спробував втекти заднім ходом, однак застряг у кюветі, після чого покинув автомобіль і почав тікати пішки.

Порушника наздогнали та затримали.

Під час затримання до місця події підбіг невідомий чоловік із сокирою, який поводився агресивно, кидав каміння та застосував газовий балончик проти патрульних.

Як з’ясувалося, водій є особою, яка самовільно залишила частину. Його передали військовій службі правопорядку.

Чоловік, який напав на поліцейських, став фігурантом кримінального провадження за фактом нападу на правоохоронців.